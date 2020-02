Tomb Raider 2 - które gry inspiracją dla kontynuacji? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcia do filmu Tomb Raider 2 rozpoczną się w kwietniu tego roku, a produkcja zadebiutuje w kinach 19 marca 2021 roku. Reżyserem filmu został Ben Wheatley, który znany jest z takich produkcji jak High-Rise, Free Fire czy Turyści. Tym samym zastąpił na stanowisku Roara Uthauga, który stał za sterami pierwszej części. Do odgrywania tytułowej roli powróci Alicia Vikander. Za scenariusz odpowiedzialna będzie Amy Jump.

To wszystko informacje, które znamy od dawna, jednak teraz portal Geek Vibes Nation podaje, że kontynuacja - podobnie jak jej poprzednia odsłona - wykorzysta mieszankę gier, w oparciu o które powstała historia. Pierwszy film łączył ze sobą grę Tomb Raider z 2013 roku oraz kontynuację Rise of the Tomb Raider. Tym razem sequel także zainspiruje się Rise of the Tomb Raider oraz Shadow of the Tomb Raider. Niedługo mamy także otrzymać nowe informacje o castingach, ponieważ wkrótce rozpoczną się zdjęcia do filmu. Na razie brak szczegółów odnośnie fabuły.