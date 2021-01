Tomb Raider - nowa odsłona serii o Larze Croft w przygotowaniu

fot. Square Enix

W tym roku mija okrągła rocznica 25-lecia cyklu Tomb Raider. Z tej okazji twórcy opublikowali okazjonalne wideo, w którym omawiają przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość serii z Larą Croft w roli głównej. Najważniejszą informacją, jaką przekazano w wideo jest zapowiedź kolejnej odsłony.

Will Kerslake, reżyser Crystal Dynamics, zapowiedział że choć w studiu trwają już pracę nad kontynuacją, to szczegółów nie powinniśmy spodziewać się w nadchodzących miesiącach. Kerslake sugeruje jednak, że nadchodzący tytuł będzie w pewien sposób połączony z pierwszymi grami, które pojawiły się jeszcze w czasach dominacji pierwszego PlayStation.

https://twitter.com/tombraider/status/1354555416210857988

Wyobrażamy sobie, że przyszłość Tomb Raider rozwinie się po [zrestartowanej trylogii], opowiadając historie, które opierają się zarówno na rozległości gier Core Design, jak i Crystal Dynamics, starając się ujednolicić te osie czasu - mówi.

Ostatnia odsłona serii na rynku ukazała się w 2018 roku. Była to gra Shadow of the Tomb Raider. Na naszych łamach możecie przeczytać jej recenzję.