Tomb Raider Reloaded - Lara Croft powróci w grze mobilnej. Oto pierwszy zwiastun

Squar Enix

Square Enix nieoczekiwanie zapowiedziało nową produkcję z Larą Croft w roli głównej. Popularna bohaterka powróci jednak nie w kolejnej odsłonie serii znanej z pecetów i konsol, a w produkcji mobilnej zatytułowanej Tomb Raider Reloaded. Krótki opis sugeruje, że będzie to darmowa, zręcznościowa gra akcji.

W sieci pojawił się też pierwszy zwiastun. Materiał nie zawiera żadnych fragmentów rozgrywki, ale na jego podstawie można wywnioskować, że Reloaded postawi na kreskówkową oprawę. Wideo wyraźnie nie przypadło do gustu internautom, co doskonale obrazuje stosunek ocen pod filmem - w przeważającej części są one negatywne.

Przypominamy, że ostatnią "dużą" odsłoną cyklu było Shadow of the Tomb Raider, które trafiło na PC i konsole we wrześniu 2018 roku.