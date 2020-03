Tony Hawk's Pro Skater - nowa odsłona serii powstaje? Punkowy zespół wspomina o grze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informacja o powstawaniu kolejnej gry z cyklu Tony Hawk Pro Skater obiegła świat za sprawą punkowej kapeli The Death Set. Zespół w mediach społecznościowych pochwalił się informacją, że udzielił licencji na pięć swoich utworów, które mamy usłyszeć w ścieżce dźwiękowej nadchodzącej produkcji. Zespół podaje nawet tytuł roboczy gry: ma on brzmieć Tony Hawk 2020.

Nie wiadomo ile w tym prawdy, a ile chęci zrobienia rozgłosu wokół siebie. Wiadomym natomiast jest, że informacja przez pewien czas wisiała w mediach społecznościowych, po czym wpis został usunięty.

To nie jedyne źródło wskazujące na prace nad następną częścią cyklu. Już w listopadzie ubiegłego roku mogliśmy o takich planach usłyszeć. Wówczas zdradził je Lizzie Armanto, skater obecny w grze Tony Hawk’s Pro Skater 5, który poinformował, że w następnej grze również go zobaczymy. Wygląda więc na to, że coś rzeczywiście jest na rzeczy i wkrótce możemy oficjalnie dowiedzieć się o planach wskrzeszenia tej niegdyś kultowej i świetnie ocenianej serii.