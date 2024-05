Too Many Bones: nadchodzi epicka, kościana przygodówka

Portal Games

Too Many Bones to kultowa seria gier rozbudowana wokół niepowtarzalnej mechaniki konstruktora kości (dice-builder mechanic). Podczas rozgrywki przeznaczonej dla 1-4 graczy zadaniem jest pokonać kolejne przygody i wyzwania, a na końcu zmierzyć się z bossem. Z ponad 100 unikalnymi kośćmi umiejętności i kilkoma klasami do wyboru każda bitwa to niepowtarzalne mini-wyzwanie do rozwiązania.

Wydawnictwo Portal Games zdecydowało się wydać polską edycję Too Many Bones. Podstawka gry, zawierająca cztery bardzo się od siebie różniące postacie, będzie miała swoją premierę już 6 czerwca.

W każdej rozgrywce w Too Many Bones gracze wcielą się w rolę Gearloków: zupełnie unikalnych, przebiegłych bohaterów fantasy. Podczas gry solo lub kooperacyjnej Gearlokowie muszą odnaleźć i pokonać jednego z tyranów zagrażających ich ojczyźnie, Daelore.

Każdego dnia swej podróży Gearlokowie stają przed unikalnymi wyzwaniami, które zmuszają ich do podejmowania strategicznych decyzji i są okazją do rozwoju postaci. Gearlocowie stają się coraz potężniejsi i odblokowują możliwość używania różnych z 16 kości umiejętności w miarę zbliżania się do ostatecznej bitwy.

Wrogowie i bossowie Too Many Bones to przebiegłe istoty z wieloma unikalnymi umiejętnościami, więc do rozbudowy postaci należy podchodzić w przemyślany sposób. Na końcu przygody, będzie się mieć mnóstwo ulepszeń i opcji, które pomogą w podejściu do pokonania wybranego bossa i zakończyć grę sukcesem lub porażką.

Zawartość gry Too Many Bones to m.in. blisko 140 kości, 5 neoprenowych mat, ponad 100 kart, a także ponad 120 dużych, plastikowych znaczników przypominających nieco pokerowe żetony.

W przedsprzedaży u wydawcy można obecnie promocyjnie kupić Too Many Bones wraz z dodatkiem - nowym gearlockiem Ghillie o profesji zwiadowcy. Jego specjalnością są pułapki, sojusznicze bestie i ataki dystansowe.