TOP 10 Netflix: Najpopularniejsze seriale. Widzowie lubią zagadki - Kim jest Anna?

fot. Netflix

Netflix udostępnia cotygodniowe listy najpopularniejszych seriali w skali globalnej. Streamingowy gigant przedstawia ranking z podziałem na tytuły anglojęzyczne i nieanglojęzyczne.

Uplasowane miejsce zależy od łącznego czasu oglądania danej produkcji liczonej w milionach godzin.

TOP 10: Najlepsze seriale anglojęzyczne (14 lutego - 20 lutego 2022)

Największe zainteresowanie wśród widzów wywołują kryminały. Trudno się dziwić. Na liście najchętniej oglądanych seriali anglojęzycznych zeszłego tygodnia znajdziemy na przykład Kobietę z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie. To zaskakująco solidna produkcja z zagadkowym morderstwem; twórcy stosują satyrę i nabijają się z oklepanych rozwiązań przedstawianych w różnych projektach o podobnym klimacie. Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się na seans, to odpowiedni moment, aby rzucić okiem na ten tytuł i zjawiskową Kristen Bell.

Pierwsze miejsce zajął nowy serial Shondy Rhimes. Kim jest Anna? opowiada historię dziennikarki, która bada sprawę Anny Delvey. Legenda Instagrama skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku. Produkcja jest oparta na faktach. W głównej roli wystąpiła Julia Garner, aktorka młodego pokolenia, którą możemy oglądać w Ozark i Dirty John.

10. Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie (sezon 1) - 11,04 mln godzin

TOP 10: Najlepsze seriale nieanglojęzyczne (14 lutego - 20 lutego 2022)

All of Us Are Dead to południowokoreańska produkcja, która utrzymuje się w czołówce od dłuższego czasu i wygląda na to, że zainteresowanie tym serialem wzrasta. Historia skupia się na grupie licealistów, którzy walczą własnymi lękami i wirusem zmieniającym ludzi w zombie. Serial nie jest tylko horrorem wypełnionym walkami i akcyjniakiem. Twórcy podejmują znacznie ważniejsze tematy; pokazują zwierzęce oblicze w ekstremalnych sytuacjach.

10. Brzydula (sezon 1) - 10,32 mln godzin

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.