TOP 10: Netflix. Jaszczurka Adama Sandlera znów rozgramia konkurencję; koreańskie seriale rządzą

Netflix

Netflix opublikował swój cotygodniowy ranking najlepszych filmów i seriali. Dotyczy okresu od 12 listopada do 3 grudnia 2023 roku. Wyniki możecie znaleźć poniżej.

TOP 10: filmy i seriale [12 listopad - 3 grudnia]

TOP 10: Netflix (filmy anglojęzyczne)

Leo było największym debiutem dla filmu animowanego w historii Netflixa. Za to w okresie od 12 listopada do 3 grudnia produkcja zebrała kolejne 23,6 milionów wyświetleń, co oznacza, że drugi tydzień z rzędu jest najczęściej oglądanym filmem anglojęzycznym w serwisie.

10. Kronika świąteczna

TOP 10: Netflix (filmy nieanglojęzyczne)

Jeśli chodzi o filmy nieanglojęzyczne, na 1. miejscu znalazło się Ostatnie wezwanie do Stambułu.

10: Trzej muszkieterowie: D'Artagnan

TOP 10: Netflix (seriale anglojęzyczne)

Jeśli chodzi o seriale anglojęzyczne, w tej konkurencji nadal rządzi Squid Game: Wyzwanie, choć oglądalność zmalała w porównaniu z poprzednim tygodniem.

10. First Wives Club

TOP 10: Netflix (seriale nieanglojęzyczne)

W ten konkurencji zwyciężyła Zupełnie normalna rodzina. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w rankingu znalazło się aż 5 koreańskie seriali: Romans z demonem, 2. sezon Sweet Home, Strong Girl Nam-soon, Squid Game i Diwa poza światem.