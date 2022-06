Top Gun 2 bije kolejne rekordy. Prędkość tego filmu w box office szokuje!

materiały prasowe

Top Gun 2 to największa niespodzianka roku. Według szacunkowych wyników z weekendu Top Gun: Maverick zanotował spadek frekwencji w wysokości 32%. To nowy rekord! Żaden film w historii z budżetem powyżej 100 mln dolarów nie miał tak niskiego spadku w drugim weekendzie. Poprzednio w czołówce były filmy Shrek 2 (33%) oraz Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (40%). Dzięki temu udało się zebrać dobre 86 mln dolarów w Ameryce Północnej. Do tej pory na tym rynku zebrano 291,6 mln dolarów. To oczywiście pobiło kolejne rekordy: najlepsze wynik w karierze Toma Cruise'a w Ameryce Północnej oraz najlepszy wynik w historii studia Skydance na tym rynku (poprzedni rekord wynosił 228,7 mln dolarów i miał go film W ciemność. Star Trek).

Według EntTelligence w drugim weekendzie na film wybrało się 6,5 mln ludzi Amerykanów. Łącznie do tej pory obejrzało go 22 mln osób. Z ciekawych statystyk według PostTrak film trafia do bardzo szerokiej grupy odbiorców. 38% to osoby powyżej 45 roku życia i ten wynik przoduje, ale 24% to już osoby młodsze 25-34. 75% widzów jest zachwycona i będzie polecać film znajomych.

Top Gun 2 - box office świat

Na świecie film radzi sobie szokująco dobrze, bo spadek frekwencji wyniósł tylko... 20%!. dzięki temu zebrał 81,7 mln dolarów (razem 257 mln dolarów). Sumując, na koncie już 548,6 mln dolarów przy budżecie 170 mln dolarów i wszystko wskazuje na to, że kolejne rekordy są w drodze. Wiele będzie zależeć od tego, jak poradzi sobie konkurencja w postaci Jurassic World: Dominion, która 10 czerwca wchodzi na ekrany. A już po tym weekendzie widać, że będzie to silny film. Zebrał on 55 mln dolarów z 12 krajów, przewyższając oczekiwania.

Doktor Strange w multiwersum obłędu zbiera 9,25 mln dolarów. Po piątym weekendzie wyświetlania ma już w Ameryce Północnej dobre 388,7 mln dolarów. Sumując z wpływami ze świata na koncie jest już 909,4 mln dolarów. Miliard w zasięgu i ponownie uda się go osiągnąć bez Chin.