Top Gun 2 znów zaskakuje. Pierwszy dzień przewyższa prognozy box office

materiały prasowe

Mamy efekt kapitalnych recenzji widzów oraz krytyków. Top Gun: Maverick w piątek zbiera fenomenalne 51 mln dolarów (w tym 19,3 mln dolarów z czwartkowych pokazów wieczornych). Dziennikarze są pewni, że finalny wynik będzie jeszcze wyższy, bo jest to na razie wynik szacunkowy. Jeśli przebije 51,2 mln dolarów, będzie to rekord największych wpływów z jednego dnia w historii studia Paramount Pictures. Oczywiście jest to już rekord w karierze Toma Cruise'a, który nigdy nie miał tak dobrego pierwszego dnia w box office. Poprzedni należał do Mission: Impossible – Falloutz wynikiem 22,8 mln dolarów. Oznacza to, że Top Gun 2 przebił ten wyczyn o 124%.

Top Gun: Maverick - jakie otwarcie?

Liczymy tutaj standardowe 3-dniowe otwarcie oraz 4-dniowe z okazji święta Memorial Day. Według szacunków z trzech dni będzie to 120 mln dolarów, więc już przebija to najbardziej optymistyczne prognozy. Z czterech natomiast szacuje się wynik w wysokości 146,2 mln dolarów. Jeśli tym się zakończy, będzie to trzecie najlepsze otwarcie w to święto w historii po Piraci z Karaibów: Na krańcu świata (153 mln dolarów) oraz Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki (151,9 mln dolarów). Jednakże różnica w kwotach jest niewielka i sobota rozstrzygnie, czy Top Gun 2 nie przebije tych dwóch filmów.

Na obecną chwilę film ma 97% pozytywnych recenzji krytyków oraz 99% pozytywnych opinii widzów według RottenToamtoes.com

Pełne wyniki box office poznamy w niedzielę wieczorem.