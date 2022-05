Top Gun: Maverick bije rekordy w box office. Polska na liście z najlepszymi wynikami!

materiały prasowe

Top Gun: Maverick podbija kina. W ciągu 4-dni z okazji święta Memorial Day film zebrał w Ameryce Północnej kapitalne 151 mln dolarów. Jest to najlepszy wynik w weekend z okazji tego święta od wielu lat. Rekord wszechczasów wynosi 153 mln dolarów i należy do Piraci z Karaibów: Na krańcu świata. Pamiętajmy, że 151 mln dolarów superprodukcji Toma Cruise'a to wynik szacunkowy i nie jest wykluczone, że finalny, który pojawi się we wtorek da nam nowego rekordzistę. Na ten moment wynik Top Guna 2 jest trzecim najlepszym w historii. Według danych firmy EntTelligence sprzedano w Ameryce Północnej 11,1 mln biletów.

Wyniki są rekordowe, bo nigdy w swojej karierze takiego otwarcia nie miał Tom Cruise. Do tego piątkowy wynik w wysokości 52 mln dolarów to rekord najlepszego pierwszego dnia w historii Paramountu i kariery Cruise'a. Prognozy mówiły o otwarciu w wysokości 100 mln dolarów, więc Top Gun: Maverick znacznie je przewyższył.

Czytamy, że połowa widzów w Ameryce Północnej uważa, że Top Gun 2 przewyższył ich oczekiwania i zamierzają wybrać się do kina ponownie.

Top Gun 2 - box office świat

Na świecie Top Gun: Maverick też przewyższa wszelkie oczekiwania, zbierając 124 mln dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w historii kariery Toma Cruise'a. Zarazem jest to drugie najlepsze otwarcie dla filmu aktorskiego w historii studia Paramount Pictures. Na prowadzeniu Transformers: Wiek zagłady. Film kapitalnie poradził sobie też w Polsce. Nasz kraj został wymieniony przez amerykańskie media jako jeden z krajów, w których Top Gun 2 poradził sobie najlepiej. Zebrano u nas 1,2 mln dolarów.

Drugie miejsce zajmuje Doktor Strange w multiwersum obłędu, który po kilku tygodniach dominacji musiał uznać wyższość oczekiwanej nowości. Tym razem w Ameryce Północnej zbiera 21,1 mln dolarów w 4 dni. Dzięki temu ma już 375,4 mln dolarów. Na świecie zbiera 22,9 mln dolarów (razem ma 497,9 mln dolarów). Sumując, na koncie 868,7 mln dolarów. Tak w USA, jak i na świecie, superprodukcja MCU jest najbardziej dochodowym filmem 2022 roku.