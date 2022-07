Top Gun: Maverick najlepiej zarabiającą produkcją Paramount Pictures w historii

Paramount

Top Gun: Maverick to największy hit 2022 roku, który zarabia krocie, a do tego zbiera fenomenalne recenzje. Najnowszy raport ujawnia, że widowisko przekroczyło granicę 600 mln dolarów na arenie międzynarodowej w box office. W połączeniu z tą samą kwotą zarobionych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, łącznie widowisko z udziałem Toma Cruise'a zarobiło 1,2 miliarda dolarów. To oznacza, że jest to najlepiej zarabiająca produkcja Paramount Pictures w historii.

Tym samym udało się prześcignąć Transformers: Wiek zagłady (1,104 mld dolarów) i Transformers 3 (1,123 mld dolarów). Nowy Top Gun pokonał też Transformers: Zemsta upadłych (836 mln), Shrek Trzeci z 807 milionami dolarów oraz inny hit Toma Cruise'a, Mission: Impossible – Fallout z 787 mln dolarów.

Warto zauważyć, że technicznie rzecz biorąc, Titanic Paramountu pozostaje ich największym filmem wszech czasów, jednak film Jamesa Camerona był dystrybuowany przez Paramount tylko w Stanach Zjednoczonych, a na arenie międzynarodowej został wydany przez 20th Century Fox. W rezultacie, Top Gun: Maverick jest ich największą ŚWIATOWĄ premierą.

fot. Paramount Pictures