Top Gun: Maverick - będzie kontynuacja? Miles Teller rozmawiał o tym z Tomem Cruise'em

materiały prasowe

Top Gun: Maverick zachwycił widzów i krytyków. Produkcja przekroczyła miliard dolarów w światowym box office, co jest wynikiem, którego nikt się nie spodziewał. Czy tak duży sukces może zmotywować Toma Cruise'a do stworzenia kolejnej części?

Odtwórca jednej z głównych ról, Miles Teller zdradził w jednym z wywiadów, że rozmawiał o tym z Cruisem. Przypomnijmy, że ten powrócił do swojej roli po 36 latach, by znowu wcielić się w Pete'a "Mavericka" Mitchella. Teller zdradził, że byłoby wspaniale, ale wszystko zależy właśnie od niego i chociaż rozmawiali, to mówi krótko: "zobaczymy".

Aktor żartobliwie przyznał, że fakt przekroczenia miliarda dolarów w box office jest na pewno świetnym argumentem do tego, żeby stworzyć kontynuację. Ma jednak ogromną wdzięczność do Cruise'a, że dał szansę wielu młodym aktorom do wzięcia udziału w tym projekcie.

Dla mnie i wielu innych młodych aktorów było to wszystko szaloną przygodą, która trwa nadal.

materiały prasowe

Zobacz także:

W obsadzie Top Gun: Maverick znajdują się również Jennifer Connelly, Val Kilmer, Glen Powell, Jon Hamm i Monica Barbaro.