Top Gun: Maverick - rozszerzona scena z filmu cieszy się popularnością w sieci. Miles Teller i utwór Great Balls of Fire

materiały prasowe

W filmie Top Gun: Maverick występuje Miles Teller, który wciela się w Roostera, syna Goose'a, znanego z pierwszej części. W jego zachowaniu widzimy wiele cech ojca, ale także mamy scenę, w której wykonuje piosenkę znaną z Top Gun z 1986 roku - Great Balls of Fire. Utwór w oryginalnym filmie zaśpiewał i zagrał na pianinie właśnie ojciec Roostera.

W wersji kinowej filmu oglądamy tę scenę, ale montaż kieruje się raczej w kierunku Toma Cruise'a, tytułowego Mavericka. Spogląda on na młodych pilotów bawiących się do tej piosenki, przypominając sobie siebie i swojego najlepszego przyjaciela przed laty, gdy robili to samo. Paramount Pictures zaprezentowało w sieci nieco inne spojrzenie na tę scenę, skupiając się wyłącznie na performansie Tellera, dodając do tego nowe ujęcia. Posłuchajcie i zobaczcie sami:

Top Gun: Maverick - film wciąż w kinach w Polsce.