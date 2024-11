Finał Cobra Kai będzie "wspaniały". William Zabka obiecuje wspaniałe zakończenie

materiały prasowe

William Zabka, wcielający się w rolę Johnny'ego Lawrence'a w Cobra Kai, w wywiadzie dla Variety opowiedział o zbliżającym się zakończeniu serialu.

Cobra Kai – wypowiedź Williama Zabki

[To] właściwy moment, by to zakończyć i to właściwy sposób, by to zakończyć. [Producenci] zorganizowali przejście w sposób niespodziewany, podnoszący na duchu i szczery... To wspaniałe zakończenie dla wszystkich i jesteśmy bardzo wdzięczni, że mieliśmy sześć sezonów na opowiedzenie całej historii.

Cobra Kai – fabuła, data premiery finałowych odcinków

Trzecia część szóstego sezonu skupi się na reakcji bohaterów na szokujące zakończenie drugiej części. Będzie to zarazem finał serialu, gdyż potwierdzono, że 6 sezon jest tym ostatnim.

W poprzedniej części sezonu w Sekai Taikai, Miyagi-Do stanął przed nowymi wyzwaniami i starymi wrogami, z którymi miał zawalczyć o tytuł mistrza świata. Pod znakiem zapytania stanęło ich zjednoczenie, gdy w grę weszła wewnętrzna rywalizacja.

Ostatnie 5 odcinków serialu Cobra Kai zadebiutuje na Netflixie 13 lutego 2025 roku. Pierwsze 10 odcinków sezonu jest już tam dostępne.