Pierwsze oceny Toksycznego Mściciela. Jak wypadł nowy film z Peterem Dinklagem?

Nowa wersja Toksycznego Mściciela trafiła już w ręce dziennikarzy. Jak recenzenci ocenili reboot klasycznego dzieła Tromy?
Tomasz Hudyga
Toksyczny mściciel (The Toxic Avenger) - cover Fot. Materiały prasowe
Toksyczny Mściciel wchodzi do kin jeszcze w tym tygodniu, a po podliczeniu drugiej fali recenzji poznaliśmy ocenę filmu w serwisie Rotten Tomatoes. Na moment pisania tego tekstu na portalu pojawiły się 43 recenzje, z których tylko 8 dziennikarzy oceniło film negatywnie. Według Tomato Meter 88% krytyków wydało pozytywny werdykt na temat produkcji. Jest to zdecydowanie udany powrót Toksycznego Mściciela w nowej wersji.

Toksyczny mściciel zadebiutował w 1984 roku i stał się cult classic. Głównym bohaterem filmu jest  woźny Melvin, który przez przypadek uległ mutacji. Postanowił, że wykorzysta zyskane przy tym supermoce do walki ze złem.

Toksyczny Mściciel - pierwsze opinie

Poniżej możecie przeczytać kilka wybranych opinii na temat nowej produkcji z Peterem Dinklagem:

Thom Ernst z Original Cin:
Tam, gdzie oryginał Lloyda Kaufmana dawał nam „szlam”, reżyser Macon Blair daje coś jeszcze bardziej obślizgłego i z budżetem. Nadal jest obleśnie, lepko i paskudnie – to raczej dopracowanie niedopracowanego niż kpina z parodii. 

Aaron Peterson z The Hollywood Outsider:
Przy filmach takich jak The Toxic Avenger często mówi się „tak złe, że aż dobre”. Tym razem nie trzeba się tłumaczyć ani usprawiedliwiać gustu. To po prostu bardzo dobry film, najlepszy w swoim rodzaju od lat.

Abe Friedtanzer z Awards Buzz:
Trochę zbyt chaotyczny, by w pełni satysfakcjonować, ale przy odpowiednich oczekiwaniach i nastawieniu ta pokręcona superbohaterska historia może być niezłą jazdą.

Jack Martin z Film Feeder:
Zabawna aktualizacja kultowego klasyka Tromy, która zachowuje groteskowy, ironiczny urok oryginału z całkiem imponującymi efektami gore i momentami czarnego humoru. 

Tom Beasley z Voice Magazine:
Tandetna „karaoke-parodia”, pozory chaosu bez prawdziwego poczucia anarchii.

Douglas Davidson z Elements of Madness:
Nowoczesna interpretacja kochanego Toxiego, który uczy się stawać w obronie siebie i bliskich, wymierzając sprawiedliwość mopem.

Laura Clifford z Reeling Reviews:
Pełen buntowniczego ducha DIY, złego smaku i kreskówkowego gore – dokładnie taki, jaki powinien być współczesny hołd dla klasyka Tromy.

Nick Schager z The Daily Beast:
Kampowy, przepełniony rzezią i głupkowatym humorem spektakl, którego sercem jest Peter Dinklage jako zdeformowany bohater z ludu.

Joey Magidson z Awards Radar:
The Toxic Avenger to zabawna i krwawa przejażdżka.

Simon Foster z Screen-Space:
Antybohater z Tromaverse dostaje nowoczesne odświeżenie, nie tracąc nic ze swojego krwawego, szalonego charakteru.

Alistair Harkness ze Scotsman:
Po obiecującym początku film szybko traci energię i żarty.

Rebecca Johnson z Film Focus Online:
Dzięki świetnym rolom i punkrockowej energii film oferuje dziką akcję i gore, choć przez nadmiar nowych pomysłów wydaje się miejscami „zanieczyszczony”. 

Toksyczny Mściciel trafi do kin 29 sierpnia 2025 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

