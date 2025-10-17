Reklama
Nowa grafika z Toy Story 5. Chudy stracił odznakę, a Buzz jedną zdobył

Toy Story wraca na duży ekran. Trochę się jednak pozmieniało. Jak wiemy, w ostatniej części Chudy postanowił zostać z Bou i pomagać innym zaginionym zabawkom, podczas gdy Jessie i Buzz Astral są teraz własnością małej Bonnie. Drobne zmiany w ich wyglądzie to podkreślają.
Paulina Guz
Tagi:  toy story 
Toy Story fot. Pixar
Pojawiła się nowa grafika z filmu Toy Story 5. Są na niej Chudy i Buzz Astral. Wprowadzono drobne zmiany w ich wyglądzie. Chudy nie ma już odznaki szeryfa po tym, jak oddał ją Jessie. Z kolei na piersi Buzza widać gwiazdkę. Prawdopodobnie podkreśla nową rolę bohatera, który został mianowany na zastępcę Jessie. Ilustrację możecie zobaczyć poniżej.

nullFot. Materiały prasowe

Toy Story 5 - fabuła, obsada, data premiery

Co wiemy o fabule? W filmie Toy Story 5 zabawki będą musiały zderzyć się z technologią. Pojawi się w życiu ich i ośmioletniej Bonnie w postaci podstępnego i złośliwego tabletu. Urządzenie będzie uważało, że dziewczynka jest już w odpowiednim wieku, by przestać bawić się zabawkami. 

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Andrew Stanton. W głównych rolach głosowych wystąpią Tom Hanks jako Chudy, Tim Allen jako Buzz Astral, Joan Cusack jako Jessie i Anna Faris jako tablet Lilypad.

Na nowej grafice z Toy Story 5 widać też datę premiery. Film zadebiutuje w kinach 19 czerwca 2026 roku.

