Nowa grafika z Toy Story 5. Chudy stracił odznakę, a Buzz jedną zdobył

Pojawiła się nowa grafika z filmu Toy Story 5. Są na niej Chudy i Buzz Astral. Wprowadzono drobne zmiany w ich wyglądzie. Chudy nie ma już odznaki szeryfa po tym, jak oddał ją Jessie. Z kolei na piersi Buzza widać gwiazdkę. Prawdopodobnie podkreśla nową rolę bohatera, który został mianowany na zastępcę Jessie. Ilustrację możecie zobaczyć poniżej.

Toy Story 5 - fabuła, obsada, data premiery

Co wiemy o fabule? W filmie Toy Story 5 zabawki będą musiały zderzyć się z technologią. Pojawi się w życiu ich i ośmioletniej Bonnie w postaci podstępnego i złośliwego tabletu. Urządzenie będzie uważało, że dziewczynka jest już w odpowiednim wieku, by przestać bawić się zabawkami.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Andrew Stanton. W głównych rolach głosowych wystąpią Tom Hanks jako Chudy, Tim Allen jako Buzz Astral, Joan Cusack jako Jessie i Anna Faris jako tablet Lilypad.

Na nowej grafice z Toy Story 5 widać też datę premiery. Film zadebiutuje w kinach 19 czerwca 2026 roku.