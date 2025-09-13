Przeczytaj w weekend
Toy Story 5 to nie koniec serii. Reżyser zapowiada

Wielu fanów Pixara nie przyjęło entuzjastycznie informacji o Toy Story 5. Wygląda jednak na to, że studio znane z hitowych animacji chce stawiać na sequele, a przyszłość tej franczyzy zapowiada się jako pełna nowych pomysłów.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Disney 
toy story 5
Toy Story 5 fot. Pixar
Panuje ogólne przekonanie, że Toy Story 3 to prawdziwe arcydzieło, które genialnie i satysfakcjonująco zakończyło serię oraz dobrze pożegnało popularnych bohaterów. Potem powstało Toy Story 4, które - pomimo sceptycyzmu - zostało fantastycznie ocenione przez widzów i krytyków. Czy tak będzie z Toy Story 5? Na razie nie wiemy, ale jedno jest pewne - to nie koniec serii.

Toy Story 5 to nie koniec

Andrew Stanton, jeden z najbardziej docenianych reżyserów Pixara, który na różnych etapach pracował przy wszystkich częściach, a jest współreżyserem piątki, sugeruje, że mogą powstać kolejne odsłony.

- Chcę podziękować fanom za to, że kochają ten świat tak samo jak my. Jest jasne, jak szczere są uczucia wszystkich wobec tych postaci i jak głęboka jest więź z nimi. Czujemy to samo. Nie możemy się doczekać, by tworzyć dla was kolejne historie.

Warto zwrócić uwagę, że Stanton użył liczby mnogiej - „historie” – co sugeruje, że w Pixarze już wstępnie rozmawia się o przyszłości franczyzy. Wszyscy przewidują, że Toy Story 5 będzie jednym z największych hitów komercyjnych 2026 roku.

Źródło: worldofreel.com

Powiązane filmy
2026
Toy Story 5

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

