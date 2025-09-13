Toy Story 5 to nie koniec serii. Reżyser zapowiada
Wielu fanów Pixara nie przyjęło entuzjastycznie informacji o Toy Story 5. Wygląda jednak na to, że studio znane z hitowych animacji chce stawiać na sequele, a przyszłość tej franczyzy zapowiada się jako pełna nowych pomysłów.
Panuje ogólne przekonanie, że Toy Story 3 to prawdziwe arcydzieło, które genialnie i satysfakcjonująco zakończyło serię oraz dobrze pożegnało popularnych bohaterów. Potem powstało Toy Story 4, które - pomimo sceptycyzmu - zostało fantastycznie ocenione przez widzów i krytyków. Czy tak będzie z Toy Story 5? Na razie nie wiemy, ale jedno jest pewne - to nie koniec serii.
Toy Story 5 to nie koniec
Andrew Stanton, jeden z najbardziej docenianych reżyserów Pixara, który na różnych etapach pracował przy wszystkich częściach, a jest współreżyserem piątki, sugeruje, że mogą powstać kolejne odsłony.
Warto zwrócić uwagę, że Stanton użył liczby mnogiej - „historie” – co sugeruje, że w Pixarze już wstępnie rozmawia się o przyszłości franczyzy. Wszyscy przewidują, że Toy Story 5 będzie jednym z największych hitów komercyjnych 2026 roku.
Źródło: worldofreel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1944, kończy 81 lat
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1959, kończy 66 lat