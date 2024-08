Tożsamość tej postaci z MCU została ocenzurowana. Nowy teaser To zawsze Agatha

fot. Disney+

Reklama

Teaser pokazuje, że postać grana przez Joe Locke'a uwolniła Agathę Harkness z więzienia, w którym zaklęciem zamknęła ją Wanda Maximoff. Gdy tytułowa bohaterka serialu To zawsze Agatha pyta go, kim jest, widzimy, że jego odpowiedź została ocenzurowana tajemniczym czarem. Fani jednak twierdzą, że w tym dźwięku słyszą "Billy Maximoff". Według wszelkich spekulacji jest to syn Wandy.

To zawsze Agatha - teaser

Agatha All Along - o czym jest serial?

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, nagrodą dla czarownicy jest to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

To zawsze Agatha - premiera 18 września w Disney+.