Transformers z G.I. Joe wcześniej niż myśleliśmy. Powstaje serial animowany!

Hasbro i Skybound Entertainment ogłosili serial animowany Energon Universe. Jego showrunnerem, czyli osobą odpowiedzialną za całą realizację, będzie Joe Henderson, znany z Lucyfera. Podkreślono, że projekt ma być stworzony dla widzów dorosłych, w stylu hitu Prime Video Niezwyciężony.

Energon Universe - miks uniwersów

W ogłoszeniu czytamy, że połączy on światy Transformers, G.I. Joe oraz Void Rivals, znanych z komiksów Roberta Kirkmana pod tym samym tytułem. Bohaterami tej historii obrazkowej są Darak i Solila, którzy należą do dwóch różnych pozaziemskich ras. Nagle dochodzi do wojny pomiędzy tymi rasami. To wszystko jest w komiksach osadzone w tym samym świecie co Transformers i G.I. Joe, dlatego w serialu będzie to powiązane. Szczegóły fabuły serialu nie są znane.

Aktorski crossover G.I. Joe i Transformers nadal jest w planach, ale to osobny projekt, niezwiązany z tą animacją. Fuzja Paramountu ze Skydance jednak znacznie opóźniła ten projekt.

Przypomnijmy, że Robert Kirkman to twórca światów znanych z seriali The Walking Dead i Niezwyciężony.