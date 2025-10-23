Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Transformers z G.I. Joe wcześniej niż myśleliśmy. Powstaje serial animowany!

Wiemy, że istniał plan, by w kinie połączyć uniwersa Transformers i G.I. Joe. Jednak wcześniej dojdzie do tego na małym ekranie! Ogłoszono serial Energon Universe i zapowiedziano pierwsze szczegóły. To animacja skierowana do dorosłych widzów!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  energon universe 
Energon Universe fot. materiały prasowe
Reklama

Hasbro i Skybound Entertainment ogłosili serial animowany Energon Universe. Jego showrunnerem, czyli osobą odpowiedzialną za całą realizację, będzie Joe Henderson, znany z Lucyfera. Podkreślono, że projekt ma być stworzony dla widzów dorosłych, w stylu hitu Prime Video Niezwyciężony.

Energon Universe - miks uniwersów

W ogłoszeniu czytamy, że połączy on światy Transformers, G.I. Joe oraz Void Rivals, znanych z komiksów Roberta Kirkmana pod tym samym tytułem. Bohaterami tej historii obrazkowej są Darak i Solila, którzy należą do dwóch różnych pozaziemskich ras. Nagle dochodzi do wojny pomiędzy tymi rasami. To wszystko jest w komiksach osadzone w tym samym świecie co Transformers i G.I. Joe, dlatego w serialu będzie to powiązane. Szczegóły fabuły serialu nie są znane.

Aktorski crossover G.I. Joe i Transformers nadal jest w planach, ale to osobny projekt, niezwiązany z tą animacją. Fuzja Paramountu ze Skydance jednak znacznie opóźniła ten projekt.

Przypomnijmy, że Robert Kirkman to twórca światów znanych z seriali The Walking Dead i Niezwyciężony.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  energon universe 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2021
Niezwyciężony
Niezwyciężony Animowany

8,1

2010
The Walking Dead
Oglądaj TERAZ The Walking Dead Dramat

Najnowsze

1 Zack Snyder
-

Fanatycy Zacka Snydera zasmuceni. Netflix (raczej) nie kupi Warner Bros. Discovery

2 6. Mitchellowie kontra maszyny
-

Oficjalnie powstaje film Mitchellowie kontra maszyny 2. Netflix i Sony łączą siły

3 Q. Cząstka strachu
-

Q na tropie zbrodni. Czy dorówna Jamesowi Bondowi? Premiera Cząstki strachu

4 Bugonia
-

„Ptaki nie są prawdziwe” - aktorzy z Hollywood dzielą się swoimi ulubionymi teoriami spiskowymi

5 57. Materialiści – 80%
-

Materialiści już niedługo w HBO Max. Kiedy premiera?

6 To: Witajcie w Derry
-

Pierwsze recenzje To: Witajcie w Derry. Jedni krytycy chwalą, a drudzy wskazują wady

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e04

Chicago Fire

s11e04

Chicago Med

s13e04

Chicago PD

s49e05

Ryzykanci

s2025e205

Moda na sukces

s33e12

Ojciec Mateusz

s06e05

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e204

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds

ur. 1976, kończy 49 lat

Amandla Stenberg
Amandla Stenberg

ur. 1998, kończy 27 lat

Sam Raimi
Sam Raimi

ur. 1959, kończy 66 lat

Joanna Jedrejek
Joanna Jedrejek

ur. 1970, kończy 55 lat

Jessica Stroup
Jessica Stroup

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV