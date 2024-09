Czy Transformers: Początek to prequel do filmów Michaela Baya? Jest komentarz reżysera

fot. Paramount Pictures // Paramount Animation

Transformers: Początek już niedługo zadebiutuje w kinach. To animowany prequel, który opowiada o początkach rywalizacji Optimusa Prime'a z Megatronem. Film został już oceniony przez krytyków, którzy mieli okazję go obejrzeć, a recenzje możecie sprawdzić tutaj.

Jak przy każdej części Transformers, która pojawiła się w kinach w ostatnich latach, fani są ciekawi tego, czy nowa produkcja jest jakkolwiek powiązana z aktorskimi filmami, które stworzył Michael Bay i inni. O to zapytano reżysera Josha Cooleya.

Dobrze było zrobić to jako origin story. "Nic nie zostało zrobione", "nigdy wcześniej tego nie widzieliśmy". Nigdy nie zaczęliśmy w ten sposób. Oczywiście wiadomo, co będzie dalej: wojna się wydarzy, a Autoboty i Decepticony polecą na Ziemię. To po prostu część Transformers. To część każdej wersji, która ma miejsce. To co mnie ekscytuje w przyszłości, to opowiedzenie tej samej historii, ale w nieco zmieniony sposób, tak jak nieco inaczej zaczęliśmy. Jest mnóstwo możliwości kontynuacji. To wielka piaskownica. Powiedziałbym, że to prequel do tych samych wydarzeń, ale możliwe, że w przyszłości są one inne.

Wtórował mu weteran serii, Lorenzo di Bonaventura, który produkował również wersje aktorskie z tej marki:

Uważam, że bardzo trudno byłoby zrobić bezpośrednie połączenie do filmów aktorskich. Josh wykonał kawał dobrej roboty z zaktualizowaniem postaci w tym filmie. To będzie mieć swój wpływ na wersje aktorskie, gdzie nie możemy przeskoczyć tej poprzeczki. Nie chodzi o konkretną postać ani wydarzenie, ale będzie miało to swój efekt na to, co zrobimy. Chcesz zrobić coś innego, ale widzisz też, co może przynieść sukces. To w tym miejscu oba te uniwersa sobie pomagają. Możesz zobaczyć, co działa i zrobić to potem w wersji aktorskiej albo na odwrót. To, co jest dla mnie fajne jako twórcy, to trzymanie ich osobno.

Transformers: Początek - opis fabuły

Film animowany Transformers: Początek będzie inny niż poprzednie filmy akcji. Powróci do początków serii. Wrócimy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło- na Cybertronie, planecie, z której pochodzą Transformery. Historia będzie wierna początkom poprzednich komiksów i seriali telewizyjnych. Głównymi bohaterami będą: Optimus Prime i Megatron, którzy zaczynali jako przyjaciele. Widzowie zobaczą, co stało się z tymi postaciami i jak stali się wrogami. Wyjaśni również, w jaki sposób rozpoczęła się wojna między Autobotami i Deceptikonami. [opis Multikino]

Transformers: Początek - premiera 20 września 2024 roku w kinach.