Pierwsze recenzje Transformers: Początek. Animacja bije na głowę Michaela Baya i większość filmów z serii!

Transformers: Początek to nadchodząca, nowa produkcja ze świata, w którym pierwsze skrzypce grają wielkie roboty potrafiące zmieniać się w różne pojazdy. Kultowe kreskówki to jedno, ale w kinie bywało różnie. Jedne produkcje były całkiem niezłe, a inne katastrofalne. Seria od dawna próbuje znaleźć własną tożsamość, a pomóc w tym ma powrót do animacji, tym razem na wielką skalę. Transformers: Początek to przy tym prequel, który opowiada o początku wielkiej wojny i rywalizacji między Optimusem Primem a Megatronem.

Film ma obecnie 89% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes od krytyków. Przekłada się to na ocenę 7.3/10. Jeśli patrzeć wyłącznie na oceny krytyków, to jest to druga najlepsza produkcja w serii zaraz po filmie Bumblebee z 2018 roku.

Transformers: Początek - recenzje krytyków

Dla wielu krytyków werdykt jest prosty: to najlepszy film w serii w ogóle lub od czasów słynnej animacji z 1986 roku. Jedni zauważają jednak, że to nie jest wcale aż tak wielki komplement z powodu miernej konkurencji w postaci pozostałych filmów z tej franczyzy. Krytycy zgadzają się też z tym, że do tej serii po prostu pasuje animacja. Mimo, że nie ma tu aktorów z krwi i kości, to można poczuć większe przywiązanie emocjonalne do postaci CGI niż ludzi z filmów Michaela Baya.

Mieszane opinie znalazły się w kwestii audiowizualnej. W większości ta warstwa jest chwalona, ale znalazły się osoby, które uznały, że nie ma w tym nic wyjątkowego, a czasami efekty specjalne kuleją. Znakomita większość uważa jednak Transformers: Początek za bardzo ładny wizualnie film, który może nie dosięga poziomu Spider-Man Uniwersum, ale stoi na swojej, osobistej i dedykowanej półce, której nie musi się wstydzić.

Problemem, który zauważają krytycy stojący po obu stronach barykady, jest natomiast podejście twórców do tego filmu. Obie strony zgadzają się, że jest to produkcja skierowana przede wszystkim do fanów, która wielokrotnie puszcza do nich oczko i przypomina o poprzednich dziełach z tego świata. To mocno osadzona w uniwersum historia, która jest opowiedziana z wiernością do materiału, który niektórzy mogli już znać. Z kolei ci, którzy o Transformers nie wiedzą zbyt wiele mogą zostać przytłoczeni, ponieważ film nie prowadzi za rączkę i nie tłumaczy wszystkiego. Ta animacja jest najlepsza wtedy, gdy jest się fanem serii.

Wiele pochwał pada też w kierunku scen akcji, które zapewniają masę rozrywki. Nawet jeśli strona wizualna czasami niedomaga, to całość prezentuje się kolorowo, wyraziście i stylowo. Chwalone, choć rzadko, są występy dwóch głównych aktorów, a zatem Chrisa Hemswortha oraz Briana Tyree Henry'ego.

Transformers: Początek - przykładowe opinie

Tom Chatalbash:

Transformers: Początek to największa niespodzianka 2024 roku. To, co spodziewałem się, że będzie dla dzieci i do wyrzucenia okazało się pięknie animowaną, bardzo zabawną i zaskakująco emocjonalną produkcją o sile wiary.

Griffin Schiller:

X-Men: Pierwsza klasa Transformers: Początek ma to COŚ! Nie dajcie się zwieść zwiastunom, to jestna Cybertronie. Reżyser dostarcza zniewalający film o opresyjnych systemach i tym, jak z nimi walczyć. Ta seria jeszcze nie była tak ekscytująca, żywa i napakowana akcją.

Shaurya Chawia:

Transformers: Początek to bez dwóch zdań najlepszy dotychczasowy film z serii. Spektakularnie animowany i realizujący wątki swoich postaci w cudowny sposób z niesamowitymi scenami akcji w dodatku. Jako wielki fan całej franczyzy - bardzo mnie to zadowoliło.

Variety:

Transformers: Początek jest zabawnym i odświeżająco wyszukanym opowiedzeniem na nowo historii o wydarzeniach, które uczyniły z Megatrona i Optimusa Prime'a wrogów.