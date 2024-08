fot. IMDb

Roberto Orci to scenarzysta telewizyjny, który pracował nad takimi markami, jak Star Trek oraz Transformers. Do grudnia 2022 roku żył w związku z Adele Heather Taylor - aktorką, którą można kojarzyć z serialu Czarna lista. W ostatni poniedziałek aktorka wniosła pozew sądowy, w którym oskarża Orciego o wielokrotne pobicie i molestowanie seksualne, gdy była jeszcze jego żoną. W pozwie nazywa Orciego alkoholikiem, który często uciekał się do wściekłej przemocy, a także zarzuca mu posiadanie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Orci miał nazywać ją "dzi***", "szma**", ciągać po domu i bić tak, że miała siniaki na całym ciele.

Scenarzysta Transformers i Star Treka reaguje na oskarżenia o molestowanie i pobicie

To nie pierwszy raz, gdy była para ma ze sobą problem. W 2020 roku Orci zadzwonił na policję, która aresztowała Taylor za przemoc domową, gdy ta broniła się przed jego atakiem. Według Taylor w maju 2022 roku doszło do tego, że Orci ścigał ją po ogrodzie, przygwoździł do ziemi i groził gwałtem. W następnym miesiącu miał ją molestować seksualnie w ogrodzie, mówiąc: "Podoba ci się bycie gwałconą."

Po tym, jak aktorka go zostawiła w grudniu 2022 roku, nagrała przy okazji Orciego, który groził jej pobiciem i wyrzuceniem z domu. Twierdził, że może dzwonić na policję, bo i tak jej nie uwierzą przez to, że była już notowana. "Nic na mnie nie masz, skarbie. Mogę robić to, co mi się żywnie podoba." Po tym incydencie wniósł on o zakaz zbliżania się dla niej oraz o rozwód. Prawnik Orciego zaprzeczył wszystkim oskarżeniom i chciał, by sprawa została skierowana do sądu.

W czerwcu Orci pozwał Taylor o wielokrotne znęcanie się nad nim. Zarzucał jej postrzał z paralizatora i użycie na nim gazu pieprzowego. Orci przyznał się do swoich problemów z alkoholizmem, przez które wielokrotnie lądował w szpitalu. W swoim pozwie oskarżył Taylor o wykorzystywanie jego osłabionego stanu zdrowia do manipulowania nim tak, aby dawał jej pieniądze oraz nieruchomości.

W swoim kontr-pozwie, Taylor zarzuca też Orciemu, że ci zgodzili się na podział majątku 50/50. Orci nie dotrzymał warunków umowy i nie chce zapewniać wsparcia finansowego.