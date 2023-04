Transformers: Przebudzenie bestii - Maximale gotowe do walki. Nowy plakat

fot. materiały prasowe

Do sieci trafiła nowa grafika promująca film Transformers: Przebudzenie bestii. Dzięki niej mamy nowe spojrzenie na Maximale, czyli roboty, które zamiast pojazdów, udają zwierzęta. Ich przywódca jest Optimus Primal (Ron Perlman), który wygląda jak goryl. W jego ekipie są Cheetor, Rhinox (David Sobolow) i Airazor (Michelle Yeoh). To są postacie, które we wcześniejszych odsłonach serii się jeszcze nie pojawiały.

Transformers: Przebudzenie bestii - galeria

Transformers: Przebudzenie bestii

Do odwiecznej wojny między Autobotami i Deceptikonami dołączą nowe frakcje: wspomniani Maximale, ale także Predacony oraz Terracony. Dzięki temu ma być tu więcej świeżości, niż w odsłonach Michaela Baya, który tym razem nie jest związany z projektem. Za kamerą stoi Steven Caple Jr.. Główne ludzkie role grają Anthony Ramos i Dominique Fishback.

Transformers: Przebudzenie bestii - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.