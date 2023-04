Transformers: Przebudzenie bestii - nowy spot. Optimus Prime i Primal w akcji!

fot. materiały prasowe

Paramount opublikował nowy spot telewizyjny do Transformers: Przebudzenie bestii. Widać na nim Optimusa Prima i Primala, przemieniających się na boisku do koszykówki. Zobaczcie zapowiedź poniżej i dajcie znać, co sądzicie.

Przypominamy, że akcja filmu rozgrywa się w latach dziewięćdziesiątych, więc przed wydarzeniami z poprzednich części. Tym razem zobaczymy, jak Optimus Prime i jego drużyna Autobotów staną w obliczu nowego zagrożenia. Tym razem w galaktycznej wojnie wezmą udział nie tylko Autoboty i Decepticony, ale też Maximale, Predacony i Terracony.

Transformers: Przebudzenie bestii - nowy spot

Transformers: Przebudzenie bestii - galeria

Transformers: Przebudzenie bestii

Transformers: Przebudzenie bestii - obsada

W ludzkich postaciach zobaczymy Anthony'ego Ramosa i Dominique Fishback. Pozostałe role to dubbing robotów. Peter Dinklage użyczy głosu bohaterowi imieniem Scourge, natomiast Liza Koshy wystąpi jako Arcee. Głosowo w pozostałych rolach wystąpią: John DiMaggio jako Stratosphere, David Sobolov jako Rhinox, Mj Rodriguez jako Nightbird, Cristo Fernández jako Wheeljack oraz Tobe Nwigwe jako Reek. Wcześniej ujawniono, że Peter Cullen ponownie podkładać będzie głos pod Optimusa Prime'a, natomiast Ron Perlman został obsadzony jako Optimus Primal. Pete Davidson został Mirage'em, zaś Michelle Yeoh podłoży głos pod Airazor.

Transformers: Przebudzenie bestii - premiera 9 czerwca 2023 roku w polskich kinach.