TRE CNT - Dwayne Johnson stworzy serial o wrestlerach dla HBO

Dwayne Johnson, Issa Rae oraz Dany Garcia będą producentami nowego serialu HBO pod tytułem TRE CNT, który opowie o tworzeniu backyardowej (amatorskiej) organizacji wrestlingowej. Fabuła skupi się na pracowniku doków Cassiusie Jonesie, który odziedziczył po dziadku pieniądze i dom. Postanawia on wykorzystać tę okazję do stworzenia własnego imperium wrestlerskiego. Zaczyna... na podwórku za swoim domem, który znajduje się w dzielnicy Houston o nazwie Third Ward, którą mieszkańcy miasta często nazywają The Tre. The Rock, dzięki udanej karierze w WWE, ma wnieść do projektu pewną dozę autentyczności.

Twórcą serialu, jego scenarzystą i producentem wykonawczym jest Mohamad El Masri, który z HBO współpracował już przy okazji Tu i teraz. Póki co nie wiadomo, kiedy TRE CNT trafi do ramówki stacji. Jest prawdopodobne, że prace nad serialem opóźnią się z powodu pandemii koronawirusa. Odcinki serii mają trwać po pół godziny.