Kosmiczne maszyny - zwiastun niezależnego filmu sf. Imponujące efekty specjalne

Kosmiczne maszyny to opowieść o dwójce galaktycznych zbieraczy złomu, którzy podczas polowania natrafiają na cenny wrak. Ląduje on na pustynnej planecie, na której ekscentryczni tubylcy czczą maszyny. Kapłanki chcą ocalić statek, twierdząc, że to żywa istota, ale zbieracze nie mają zamiaru negocjować, bo widzą łatwy zysk. Gdy dochodzi do konfliktu, staje się coś dziwnego. Rytuał odprawiony przez kapłanki doprowadza do tego, że dusza statku opuszcza go i przyjmuje postać nagiej kobiety. Zbieracze wyruszają w kosmiczną podróż za tajemniczą istotą.

Kosmiczne maszyny - zwiastun

W opisie czytamy, że to space opera. Twórcą jest Seth Ickerman, a muzykę skomponował Carpenter Brut. Inspiracją jest kino gatunkowe z lat 80. Film ma trwać 50 minut.

Kosmiczne maszyny - premiera światowa odbędzie się 21 maja na platformie Shrudder. Nie wiadomo, kiedy film trafi do Polski.