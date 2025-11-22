Przeczytaj w weekend
Troja miała wpływ na Odyseję. Christopher Nolan wspomina pracę nad filmem z Bradem Pittem

To Christopher Nolan miał wyreżyserować widowisko Troja, w którym Brad Pitt zagrał Achillesa. Ostatecznie tak się nie stało, ale według reżysera miało to znaczenie dla niego w kontekście tworzonej obecnie superprodukcji Odyseja, w której wojnę trojańską również zobaczymy.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Troja 
Odyseja
Troja fot. materiały prasowe
W papierowym wydaniu magazynu Empire reżyser Christopher Nolan wspomina, że został zatrudniony przez Warner Bros. do realizacji widowiska Troja z Bradem Pittem. Ta informacja jest znana od lat, ale okazuje się, że ma to znaczenie w procesie twórczym reżysera przy tworzeniu filmu Odyseja.

Troja według Christophera Nolana

Tak skomentował Troję w rozmowie z Empire:

- Zostałem zatrudniony przez Warner Bros. do reżyserii filmu Troja. Wolfgang Petersen rozwijał ten projekt, więc kiedy zdecydowali się nie realizować jego filmu superbohaterskiego, chciał go odzyskać z powrotem. Ostatecznie to był świat, który bardzo chciałem odkrywać. Był więc w mojej głowie od bardzo dawna. Zwłaszcza niektóre obrazy. Jak chciałem pokazać konia trojańskiego i inne rzeczy.

Wówczas, po procesie rozwoju Troi, Wolfgang Petersen chciał zrealizować dla Warner Bros. film pod tytułem Batman vs Superman. Dopiero co miał na koncie hity Air Force One i Gniew oceanu. Natomiast Nolan po sukcesie Memento zadebiutował w mainstreamowym kinie thrillerem Bezsenność, więc był na skraju wejścia na rynek superprodukcji. Nolan w rozmowie z Empire przypomniał, że gdy zabrali mu Troję, Warner Bros. zaoferowało mu Batman - Początek jako nagrodę pocieszenia.

Odyseja - oficjalny kadr z filmu Christophera Nolana

arrow-left
Odyseja - oficjalny kadr z filmu Christophera Nolana
fot. materiały prasowe / Empire
arrow-right

W Odysei reżyser spełni swoje marzenie i pokaże wojnę trojańską ze swojej perspektywy. Jest to część historii Odyseusza, który po wojnie przez wiele lat powraca do domu. Tak wyjaśnił, dlaczego zdecydował się w końcu za to zabrać:

- Jako filmowiec szukasz w kinowej kulturze luk - tych rzeczy, których nikt przedtem nie zrobił. Dostrzegłem, że wspaniała, mitologiczna, kinowa robota, z którą dorastałem - filmy Raya Harryhausena i inne - nigdy nie została zrobiona z wagą, wiarygodnością i budżetem największego Hollywood i tego, co można osiągnąć z IMAX-em.

Odyseja – premiera w kinach na całym świecie, w tym w Polsce, 17 lipca 2026 roku.

Źródło: worldofreel.com

Co o tym sądzisz?
