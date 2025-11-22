Troja miała wpływ na Odyseję. Christopher Nolan wspomina pracę nad filmem z Bradem Pittem

W papierowym wydaniu magazynu Empire reżyser Christopher Nolan wspomina, że został zatrudniony przez Warner Bros. do realizacji widowiska Troja z Bradem Pittem. Ta informacja jest znana od lat, ale okazuje się, że ma to znaczenie w procesie twórczym reżysera przy tworzeniu filmu Odyseja.
Troja według Christophera Nolana
Tak skomentował Troję w rozmowie z Empire:
Wówczas, po procesie rozwoju Troi, Wolfgang Petersen chciał zrealizować dla Warner Bros. film pod tytułem Batman vs Superman. Dopiero co miał na koncie hity Air Force One i Gniew oceanu. Natomiast Nolan po sukcesie Memento zadebiutował w mainstreamowym kinie thrillerem Bezsenność, więc był na skraju wejścia na rynek superprodukcji. Nolan w rozmowie z Empire przypomniał, że gdy zabrali mu Troję, Warner Bros. zaoferowało mu Batman - Początek jako nagrodę pocieszenia.
W Odysei reżyser spełni swoje marzenie i pokaże wojnę trojańską ze swojej perspektywy. Jest to część historii Odyseusza, który po wojnie przez wiele lat powraca do domu. Tak wyjaśnił, dlaczego zdecydował się w końcu za to zabrać:
Odyseja – premiera w kinach na całym świecie, w tym w Polsce, 17 lipca 2026 roku.
Źródło: worldofreel.com