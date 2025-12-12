fot. Illumination

Super Mario Galaxy Movie to kontynuacja Super Mario Bros. Film z 2023 roku. Wówczas adaptacja słynnej serii gier komputerowych zebrała z całego świata ponad miliard dolarów w globalnym box office i była kolejnym dowodem przełamania niechlubnej klątwy ekranizacji gier. Sequel zapowiada więcej tego samego, czyli znów zobaczymy w akcji słynny duet hydraulików w fantastycznej oprawie wizualnej.

W trakcie The Game Awards 2025, czyli odpowiednika filmowych Oscarów, zaprezentowano publiczności na całym świecie nowy, krótki fragment filmu The Super Mario Galaxy Movie. Teaser skupił się głównie na akcji z udziałem Mario, Luigiego oraz Bowsera Jr, który posłuży za złoczyńcę w czasie, gdy jego ojciec jest pomniejszony i spędza czas w małym zamku.

Super Mario Galaxy Movie - co wiadomo o filmie?

W obsadzie nowego filmu powróci obsada głosowa z poprzedniego, czyli Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key oraz Kevin Michael Richardson.

Przypomnijmy, że pierwsza część, czyli Super Mario Bros. Film była wielkim hitem. Film zarobił w globalnym box office aż 1.36 mld dolarów. Lepszy wynik spośród filmów animowanych w historii osiągnęło tylko Ne Zha 2: W krainie potworów, W głowie się nie mieści 2, Król lew oraz W krainie lodu 2.

