placeholder
placeholder

Star Wars: Galactic Racer. Twórcy Burnouta wracają do gry

To nie jest kolejna gra o Jedi. Fuse Games wraca do korzeni tego, co potrafi robić najlepiej – zręcznościowych wyścigów, ale w skali galaktycznej.
placeholder
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Star Wars: Galactic Racer 
zwiastun
Star Wars: Galactic Racer Star Wars
Studio założone przez byłych szefów legendarnego Criterion Games (twórców serii Burnout i Need for Speed), ujawniło swój debiutancki tytuł, to kosmiczne ściganie w grze Star Wars: Galactic Racer. Gra zapowiada się jako duchowy spadkobierca kultowego Star Wars Episode I: Racer, jednak w znacznie nowocześniejszym i bardziej brutalnym wydaniu. Pierwszy materiał z tej produkcji mogliśmy zobaczyć na TGA.

Na ten moment nie wiemy za wiele o Star Wars: Galactic Racer. Wiadomo jedynie, że będzie to produkcja wyścigowa osadzona na Zewnętrznych Rubieżach, a przynajmniej tyle idzie wywnioskować ze zwiastuna, którym nas uraczono podczas gali.

Data premiery Star Wars: Galactic Racer to przyszły rok, a platformy docelowe to główne dziś na rynku sprzęty, a więc PC, PS5 oraz Xbox Series X.

Źródło: starwars.com

placeholder
Powiązane treści
Star Wars: KOTOR
-

Dwie części Star Wars: KOTOR za darmo na urządzeniach mobilnych. Epic Games rozdaje świetnie oceniane gry RPG

Użytkownicy Epic Games Store na urządzeniach mobilnych mogą bezpłatnie pobrać dwie części Star Wa...

Star Wars: Knights of the Old Republic 2
-

KOTOR następnym projektem showrunnerki Akolity? Twórczyni chce opowiedzieć historię TEJ postaci

Leslye Headland jest wielką fanką Star Wars: Knights of the Old Republic i marzy o zrobieniu akto...

Powiązane gry

Co o tym sądzisz?
placeholder
placeholder
placeholder

placeholder

placeholder

