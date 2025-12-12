Star Wars: Galactic Racer. Twórcy Burnouta wracają do gry

Star Wars

Studio założone przez byłych szefów legendarnego Criterion Games (twórców serii Burnout i Need for Speed), ujawniło swój debiutancki tytuł, to kosmiczne ściganie w grze Star Wars: Galactic Racer. Gra zapowiada się jako duchowy spadkobierca kultowego Star Wars Episode I: Racer, jednak w znacznie nowocześniejszym i bardziej brutalnym wydaniu. Pierwszy materiał z tej produkcji mogliśmy zobaczyć na TGA.

Na ten moment nie wiemy za wiele o Star Wars: Galactic Racer. Wiadomo jedynie, że będzie to produkcja wyścigowa osadzona na Zewnętrznych Rubieżach, a przynajmniej tyle idzie wywnioskować ze zwiastuna, którym nas uraczono podczas gali.

Data premiery Star Wars: Galactic Racer to przyszły rok, a platformy docelowe to główne dziś na rynku sprzęty, a więc PC, PS5 oraz Xbox Series X.