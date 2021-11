Trolle 3 - jest data premiery. Kiedy do nas powrócą?

for. DreamWorks

Trolle po raz kolejny powrócą na duży ekran. Universal wyznaczyło datę premiery trzeciej części na 17 listopada 2023 roku. To pierwsza zapowiedź powrotu rozśpiewanych, kolorowych stworków. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, produkcja będzie miała ekskluzywną premierę kinową, trwającą 17 dni. Po tym czasie tytuł trafi na PVOD. Nie ma informacji, czy Walt Dohrn powróci na czele trójki jako reżyser.

Poprzednie filmy cieszyły się dużą popularnością, a pierwsze Trolle były nominowane do Oscara za najlepszą piosenkę z utworem Can’t Stop the Feeling Justina Timberlake'a. Wygrały też za niego nagrodę Grammy. Marka z czasem rozszerzyła swoją działalność poza filmy i stworzyła między innymi serial telewizyjny, a także gry i zabawki. Niedługo będzie mieć też premierę Trolls Holiday in Harmony, specjalny odcinek świąteczny, w którym powrócą Anna Kendrick i Justin Timberlake, a także większość obsady Trolls World Tour. Widzowie będą mogli zobaczyć, jak królowa Poppy planuje pierwszą tajną wymianę prezentów w królestwie.

Czekacie na Trolle 3?