Box Office: Trolle 2 królują w USA w pierwszym od dawna zestawieniu

źródło: materiały prasowe

Od początku marca wiele kin na całym świecie zostało zamkniętych, także w Stanach Zjednoczonych. Przez ten czas nie otrzymywaliśmy więc publikowanych co tydzień zestawień box office. Ponieważ jednak w ostatni weekend maja (29-31) otwartych było w sumie 600 kin (na 5 tysięcy w całym kraju), wreszcie otrzymaliśmy informacje o tym, jak radziły sobie filmy.

Portal Deadline podaje, że liczby są dowodem na to, że wciąż jeszcze daleko jest do "normalności", ale jest to dobry start w tym kierunku. Oczekuje się, że do kolejnego piątku otwartych będzie już 728 kin.

fot. Universal Pictures

W opublikowanym zestawieniu, pierwsze miejsce zajmują Trolle 2. Według informacji Deadline, film ten jest na pierwszym miejscu od 10 kwietnia. Animacji udało się zainkasować 337,8 tys. dolarów, co daje łączne zyski w wysokości 2,6 mln dolarów. Czub tabeli zajmują produkcje studia Universal, bo prócz drugiej odsłony Trolli, jest także na drugim miejscu Niewidzialny człowiek (320,8 tys. dolarów) i Polowanie na miejscu trzecim (217,5 tys. dolarów). Zobaczcie poniżej, jak to wygląda za ostatni weekend.

Zestawienie Box Office w weekend 29-31 maja.