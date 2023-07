TRON 3 - obsada się powiększa. Dołączają Cameron Monaghan i Sarah Desjardins

fot. IMDb.com

TRON 3, który na ten moment nosi tytuł Tron: Ares kompletuje obsadę. Cameron Monaghan zagra jedną z głównych ról. Aktor ostatnio święcił triumfy grając główną rolę w grach Star Wars Jedi: Upadły zakon oraz Star Wars Jedi: Ocalały. Do obsady dołącza także Sarah Desjardins, znana z serialu Yellowjackets. Role aktorów są trzymane w tajemnicy.

Tron: Ares - obsada

W obsadzie są także Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters oraz Jodie Turner-Smith. Za kamerą stoi Joachim Rønning, znany z filmu Czarownica 2. Autorami scenariusza są Jesse Wigutow i Jack Thorne.

Oficjalne szczegóły fabuły nie są znane. Jednak według źródeł The Hollywood Reporter nowy film będzie troszkę inny od pierwszych dwóch części. Okazuje się bowiem, że jeden z programów przejdzie do świata rzeczywistego. To doprowadzi do niebezpiecznych wydarzeń.

Choć jest to kontynuacja fabularna wydarzeń z filmów TRON oraz Tron: Dziedzictwo na ten moment nie wiadomo, czy jakaś postać z tych części pojawi się w kontynuacji. Data premiery nie została ujawniona. Z uwagi na nadchodzący strajk aktorów nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie.