Tron: Ares - Cameron Monaghan o filmie. Jest zakochany w stylu wizualnym

fot. materiały prasowe

Reklama

Wciąż trwają prace nad kolejnym filmem z serii Tron. Szczegóły dotyczące tego projektu wciąż są nieznane, ale są nowe informacje od samego źródła. Cameron Monaghan pojawił się na panelu tegorocznego Calgary Expo, gdzie opowiedział o tym, co najbardziej go ekscytuje w Aresie. Szczególnie zwrócił uwagę na aspekty wizualne, chwaląc Joachima Rønninga za stworzenie kosmicznej przestrzeni na planie. Atmosfera ma być tak "rozrywkowa", że aktor nieraz przychodził na plan zdjęciowy, gdy miał wolne od pracy.

- Myślę, że ten film naprawdę popchnie do przodu to, co można zrobić z wizualnego punktu widzenia. W dni wolne od pracy, wciąż przychodziłem na plan po to, aby zobaczyć niesamowite rekwizyty, które tworzyli. Uwielbiam wizualne i techniczne aspekty tworzenia filmu.

Tron: Ares - obsada, fabuła, premiera

Projekt reżyseruje Joachim Rønning na podstawie scenariusza Jessego Wigutowa i Jacka Thorne'a. Za produkcję i dystrybucję odpowiada Disney.

W głównych rolach występują: Jared Leto, Jodie Turner-Smith i Greta Lee. W obsadzie są również Evan Peters, Gillian Anderson, Monaghan i Sarah Desjardins.

Historia skupia się na wyszukanym programie zwanym Ares, który zostanie przeniesiony z cyfrowego świata do rzeczywistego z niebezpieczną misją. Będzie to pierwsza styczność ludzkości z istotami sztucznej inteligencji.

Tron: Ares - premiera w 2025 roku.