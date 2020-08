Trzech Jokerów nadeszło - jeden już zginął. Brutalne morderstwa i przerażający zwiastun

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/cbr.com

Wczoraj w USA zadebiutował pierwszy zeszyt długo wyczekiwanej serii Batman: Trzech Jokerów. Premierowa odsłona historii szokuje już na wstępie: ginie w niej jedna z tytułowych postaci, twórcy, Geoff Johns i Jason Fabok, wprowadzają niezwykle istotny, choć pozornie mało znaczący detal w genezę Batmana, a Jason Todd ma okazję zemścić się za to, w jaki sposób w przeszłości potraktował go Książę Zbrodni. Wstęp nie zdradza zbyt wiele w kontekście całej opowieści; rodzi on jeszcze więcej zagadek i spekulacji.

Poznajcie najistotniejsze informacje ujawnione w pierwszym zeszycie:

Trzech Jokerów to Przestępca, Komediant i Klaun - każda z tych wersji budzi skojarzenia z konkretnym komiksowym wizerunkiem Księcia Zbrodni; dowiadujemy się też, że Batman, Batgirl i Red Hood mają na ciele blizny pozostawione przez każdego ze złoczyńców;

Gotham pogrążone jest w chaosie - antagoniści uderzają jednocześnie w różne cele; jedna z wersji Jokera próbuje wykraść chemikalia, które doprowadziły do jego przemiany; gdy przerywają mu trzy postacie przebrane za Red Hooda, Książę Zbrodni wrzuca je do kadzi; jeden z nich przeżył - nie jest jasne, w jakim celu;

Przywódcą Trzech Jokerów jest Przestępca; ważne jest to, że w jednej ze scen mówi on o potrzebie "stworzenia lepszego Jokera" - nie wiemy na razie, czy chodzi o jeszcze jedną wersję złoczyńcy, czy też ma on na myśli Księcia Zbrodni postrzeganego jako mit; to także Przestępca stworzył w przeszłości inne odmiany antagonisty;

Pomocnikiem Jokerów jest znany z historii z lat 60. Gaggy, który chwilę po swoim debiucie zostaje pożarty przez rekina;

Współpracujący ze sobą Batgirl i Red Hood zdołali pokonać Klauna, którego pierwotnie chcą umieścić w Azylu Arkham; złoczyńca prowadzi jednak swoją grę - przypomina Toddowi, jak ten błagał go o litość, zapewniając, że będzie "jego Robinem"; Red Hood nie wytrzymuje, strzelając w głowę Klauna i zabijając go na miejscu;

Wiele wskazuje jednak na to, że Todd wcale nie zemścił się na dawnym oprawcy - najprawdopodobniej odebrał on życie innemu Jokerowi niż ten, który go torturował;

Johns i Fabok wprowadzili drobną zmianę w genezie Batmana; tuż przed zabójstwem rodziców Bruce'a Wayne'a Thomas i Martha dowiedzieli się, że ich auto zostało zaparkowane na końcu alejki; taki obrót spraw sugeruje, że nie zostali oni zabici przypadkowo, a na czyjeś zlecenie - spekuluje się, że związek z morderstwem miała mafia z Gotham.

Batman: Three Jokers #1 - plansze

Zobaczcie zwiastun serii, jak i alternatywne okładki do pierwszego zeszytu, które w materiale wideo zaprezentował Fabok: