Trzech Jokerów pobiło rekordy sprzedaży. DC ma nowe kierownictwo

Batman: Three Jokers to obecnie najpopularniejsza nowa seria od wydawnictwa DC Comics w ramach cyklu DC Rebirth. Otóż z komiksów dowiedzieliśmy się, że istnieje tak naprawdę trzech Jokerów. Tajemnica dotycząca ich tożsamości stała się siłą napędową całej serii i sprawiła, że wielu wielbicieli zechciało nabyć komiks. Jak poinformował wydawca DC, Jim Lee, numer pierwszy Three Jokers sprzedano już w liczbie 300 tysięcy egzemplarzy, co jest znakomitym wynikiem, jeśli chodzi o nową dystrybucję.

Ponadto w tej samej rozmowie Lee wypowiedział się na temat kondycji wydawnictwa. Dla przypomnienia w tym roku DC rozstało się ze swoim dotychczasowym dystrybutorem, Diamond Comic Distributors i podjęło nowy model współpracy z UCS i Lunar. Lee powiedział, że obecny sposób dystrybucji przerósł najśmielsze oczekiwania wydawców i jest on w takiej samej lub nawet lepszej kondycji jak w czasie współpracy z DCD.

Lee wyjawił również w wywiadzie, że Marie Javins i Michele Wells zostały wybrane tymczasowymi Redaktorkami Naczelnymi wydawnictwa, zastępując zwolnionego Boba Harrasa. Javins wcześniej odpowiadała za cyfrowy model dystrybucji w DC a Wells za treści young adult.