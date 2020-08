Bądźcie spokojni, DC przetrwa. Jim Lee: - Nie odkładamy ołówków!

DC

Jim Lee - prawdziwa gwiazda branży komiksowej - wywiadzie dla The Hollywood Reporter odniósł się do obecnej kondycji firmy. W poniedziałek WarnerMedia przeprowadziło masowe zwolnienia; liczba pracowników DC zmniejszyła się o 20%, doszło też do poważnej reorganizacji pracy.

Ten tydzień był naprawdę ciężkim okresem nie tylko dla mnie, ale i dla całej organizacji - powiedział Lee. - Pożegnaliśmy się z ludźmi, którzy wnieśli wielki wkład, pomogli zdefiniować DC i uczynili je tym, czym jest dziś.

Dodał, że reorganizacja zajmie kolejne dwa czy trzy miesiące. Zaprzeczył też plotkom, które głosiły, że DC... przestanie wydawać komiksy, a on sam zostanie zdegradowany z roli wydawcy i dyrektora kreatywnego.

Nadal zajmujemy się wydawaniem komiksów! Absolutnie, w stu procentach. Są podstawą tego, co robimy - podkreślił. - Żadne prace nie zostały wstrzymane. (...) Tak, będzie więcej Batmana.

Zaznaczył, że będzie tak samo intensywnie zaangażowany we wszystkie prace, jak dotychczas. Wszystkie komiksy, o których ma być mowa na FanDome, zostaną dokończone. Pracownicy kontynuują prace nad wszystkimi projektami, które wcześniej dostały zielone światło i zostały rozpoczęte.

Lee zapowiedział też więcej treści międzynarodowych i cyfrowych. Firma rozszerza perspektywę i bada globalne możliwości. Cyfryzacja pozwoli dotrzeć do szerszej publiczności; do tego w dobie pandemii o wiele łatwiej jest przekazać konsumentom treści cyfrowe. W najbliższym czasie firma będzie bacznie przyglądać się tej formie publikacji, by w jak najatrakcyjniejszy sposób związać z nią swoje projekty.

Jim Lee potwierdził też, że oryginalna zawartość z DCU jest przenoszona na najnowszy serwis streamingowy Warnera, a zatem wszystkie produkcje powstające dla platformy DC Universe ostatecznie wylądują na HBO Max.