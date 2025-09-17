Tulsa King przedłużony na 4. sezon! Powróci scenarzysta 1. serii

fot. materiały prasowe

Tulsa King, w którym w głównej roli występuje Sylvester Stallone, został przedłużony o kolejny sezon. Paramount+ podał tę informację podczas uroczystej premiery 3. serii w Nowym Jorku. Ta zadebiutuje 21 września w USA. Natomiast w Polsce nowy odcinek pojawi się 25 września na SkyShowtime.

Informacja o przedłużeniu na 4. sezon serialu Tulsa King była spodziewana po tym, jak Sylvester Stallone, który jest główną gwiazdą oraz producentem wykonawczym, podpisał nową umowę w listopadzie na kontynowanie produkcji przez kolejne dwie serie. Co ciekawe serwis Deadline twierdzi, że szykowana jest kolejna dwuletnia umowa. Jeśli oglądalność utrzyma się na wysokim poziomie, to serial zostanie przedłużony o kolejne dwa sezony.

Deadline podał, że Terence Winter (Zakazane Imperium, Rodzina Soprano) powróci na stanowisko producenta wykonawczego i scenarzysty w 4. sezonie. Przypomnijmy, że pełnił te funkcje w 1. serii. Choć zrezygnował z nich po jej zakończeniu, to ostatecznie powrócił w 2. sezonie jako główny scenarzysta. Pracował przede wszystkim w pokoju scenarzystów, a reżyserem produkcji był Craig Zisk, który pełnił obowiązki showrunnera na planie. Winter powiedział o swoim powrocie, że "wszyscy byli zgodni pod względem kreatywnym".

Z kolei showrunner 3. serii - Dave Erickson - odchodzi z serialu. Twórca niedawno zrezygnował z funkcji showrunnera nadchodzącego spin-offu Tulsa King, NOLA King z Samuelem L. Jacksonem. Skupi się teraz wyłącznie na Mayor of Kingstown.

Tulsa King – o czym 3. sezon?

Najnowszymi wrogami Dwighta Manfrediego (Sylvester Stallone) będzie klan Dunmire, który nie gra zgodnie z zasadami. To zmusza Dwighta do walki o wszystko, co zbudował, oraz o ochronę swojej rodziny.

W obsadzie oprócz Stallone'a znaleźli się: Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund i Dana Delany. Ponadto w 3. sezonie gościnnie wystąpi Samuel L. Jackson w roli Russella Lee Washingtona Jr.

