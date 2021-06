Turbulencje nie odnalazły nowego domu. Definitywny koniec serialu

fot. materiały prasowe

Jak donosi TVLine, producenci spędzili tydzień nad poszukiwaniem nowego domu dla ewentualnego 4. sezonu serialu Turbulencje i nic z tego nie wyszło. Serial został skasowany i nie ma już żadnej nadziei na kontynuację. Nadzieja była w Netflixie, który ma prawa do serialu na terenie USA i cieszy się on tam popularnością, ale nie na tyle dużą, aby wykupić ten projekt.

Powodem kasacji jest oczywiście słaba oglądalność 3. sezonu, który średnio oglądało 3 mln Amerykanów. Jest to spadek o 21% w stosunku do 2. sezonu. Niski był też współczynnik z w grupie docelowej, który jest ważny dla reklamodawców. 3. sezon notował 0,5 co było spadkiem o 31%.

Takim sposobem Turbulencje dołączają do rosnącej listy seriali bez zakończenia. Zwłaszcza, że 3. sezon skończył się kilkoma otwartymi cliffhangerami, więc twórcy mieli nadzieję je rozwiązać w 4. sezonie, który nigdy nie powstanie. Showrunner Jeff Rake swego czasu mówił, że w planach mają 6 sezonów.

Turbulencje miały premierę w Polsce na platformie streamingowej HBO GO. Są tam dostępny 3 sezony.