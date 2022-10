TVP VOD wprowadza płatną subskrypcję. Serial Erynie na pocżątek oferty

fot. imdb.com

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl TVP zmienia swój serwis VOD wprowadzając model płatny. Od 25 października subskrybenci będą mieli dostęp do czterech pakietów: miesięcznego (w cenie 9,99 zł), trzymiesięcznego (14,99 zł), sześciomiesięcznego (24,99 zł) i rocznego (44,99 zł). W każdym z wybranych wariantów oglądający będą korzystać z wyselekcjonowanej oferty tytułów bez reklam.

Należy jednak zaznaczyć, że oprócz płatnej subskrypcji użytkownicy nadal będą mieli dostęp do modelu AVOD, czyli treści do oglądania za darmo po obejrzeniu reklam.

Na początek subskrybenci dostaną do dyspozycji serial kryminalny Erynie na podstawie popularnej powieści autorstwa Marka Krajewskiego. Główną rolę w produkcji, śledczego Edwarda Popielskiego, gra Marcin Dorociński. Ponadto w obsadzie znajdują się Wojciech Mecwaldowski, Eryk Lubos, Wiktoria Gorodeckaja, Erika Karkuszewska, Paweł Deląg, Marcin Bosak, Mirosław Haniszewski, Piotr Głowacki, Mirosław Kropielnicki oraz Christian Berkel. Produkcja trafi do oferty platformy 25 października. Dla przypomnienia początkowo TVP miało realizować projekt z Netflixem, jednak ostatecznie dokończyło go samodzielnie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez AGENCJA JUMP (@agencja_jump)

Erynie - o czym serial?

Oto opis literackiego oryginału pochodzący od wydawcy: