Wikingowie: Walhalla - Marcin Dorociński z rolą w 2. sezonie serialu Netflixa

fot. Netflix

Wikingowie to bardzo popularny serial, który emitowany był od 2013 roku i opowiadał o losach Ragnara Lothbroka i jego bliskich. Choć 6. sezon był ostatnim, to nie wyznaczył końca tego telewizyjnego uniwersum, ponieważ jego spuściznę przejęło Wikingowie: Walhalla, przedstawiające zupełnie nowe pokolenie legendarnych bohaterów.

Wcześniej otrzymaliśmy pierwszy zwiastun, a teraz mamy nowe informacje o 2. sezonie. W nim akcja dzieje się krótko po wydarzeniach z premierowej odsłony, kiedy to doszło do tragicznego upadku Kattegat. Bohaterowie będą zmuszeni do testowania swoich możliwości i ambicji w miejscach oddalonych od dobrze znanych im terenów. W obsadzie są Johannes Johnansson, Bradley Freegard, Laura Berlin i David Oakes. Gościnnie pojawią się Pollyanna McIntosh jako królowa Ælfgifu, Soren Pilmark jako Sweyn Forkbeard i John Kavanagh. Mamy też informację, że w 2. sezonie zobaczymy też Bradleya Jamesa jako Harekra, Hayat Kamille jako Mariam, Sofię Lebedevę jako Elenę oraz Marcina Dorocińskiego jako króla Jarosława Mądrego. Jest to postać historyczna, pochodząca z dynastii Rurykowiczów. Na świat przyszedł w lutym 1054 roku w Wyszogrodzie, czyli dzisiejszej Ukrainie.

fot. materiały prasowe

Za sterami w roli showrunnera nadal stoi Jeb Stuart. Michael Hirst, twórca oryginalnych Wikingów jest tylko producentem wykonawczym. Serial Netflixa jest jego kontynuacją, która rozgrywa się 100 później, a bohaterowie oryginału są wspominani jako słynne legendy.

Premiera w 2023 roku.