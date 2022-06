Mission: Impossible 8 - Marcin Dorociński w obsadzie? Znaleźliśmy nowy trop

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

31 maja informowaliśmy, że Marcin Dorociński prawdopodobnie pracuje na planie filmu Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2, czyli potencjalnie finałowej części serii. Opieraliśmy ten wniosek na zdjęciu reżysera Christophera McQuarriego, który je wstawił na Twitterze. Na nim był właśnie Marcin Dorociński w towarzystwie dwóch innych aktorów. Potwierdziliśmy też, że aktor przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje na planie filmu, a sam też napisał o tym w mediach społecznościowych. Nie zdradził jednak żadnych informacji, o jaką produkcję chodzi. Nowy trop wydaje się umacniać te spekulacje.

Mission: Impossible 8 - Dorociński w obsadzie?

Gdy informowaliśmy po raz pierwszy o tym, że polski aktor prawdopodobnie gra w superprodukcji, pokazywaliśmy też zdjęcie aktora z jego mediów społecznościowych, na którym towarzyszyło mu dwóch kolegów z planu. 9 czerwca 2022 roku rosyjski aktor Ivan Ivashkin ogłosił na Instagramie, że znajduje się w obsadzie Mission: Impossible 7 i 8. No i tu się robi ciekawie, bo na zdjęciu z maja Marcinowi Dorocińskiego towarzyszy właśnie ten aktor! To jest dość sugestywny trop, że panowie razem pracują na tym samym planie w Wielkiej Brytanii, bo w innym razie byłby to nieprawdopodobny zbieg okoliczności.

Nie znamy żadnych szczegółów dotyczących Mission: Impossible 8. Wiemy tylko, że film jest kręcony w Londynie od marca 2022 roku, a Tom Cruise gra w nim główną rolę. Wszelkie szczegóły fabularne są spoilerowe, bo mają ścisły związek z wydarzeniami z 7. części.