Twisted Metal zostanie wskrzeszone? Za sterami twórcy Destruction AllStars

Sony, przy okazji tworzenia serialu opartego o markę Twisted Metal, może chcieć upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje, z których wynika, że w produkcji znajduje się także nowa gra z serii. Nie wiadomo ile jest w tym prawdy, ale redaktorzy serwisu VGC donoszą, że ma za nią odpowiadać studio, które przygotowało jedne wyścigi na wyłączność PS5.

Mowa o Lucid Games, autorach Destruction AllStars, czyli gry, której założenia w pewnym stopniu pokrywają się z Twisted Metal. Niewielkie studio podobno przy tworzeniu nowej produkcji ma wykorzystać pewne mechaniki znane z ich poprzedniego dzieła.

Lucid Games za sterami Twisted Metal to nie jest jakiś szczególny powód do zadowolenia dla graczy, ale to zrozumiały ruch ze strony Sony. Studio bowiem ma pewne doświadczenie w tworzeniu tego rodzaju gier. Pomijając Destruction AllStars mają w dorobku także Switch Blade o podobnej tematyce.