Spielberg uratował Twistera. Tak nawrzeszczał na reżysera aż nikt nie mógł uwierzyć

Mic Rodgers pracował przy hicie Twister z 1996 roku jako koordynator kaskaderów. Na portalu The Independent w ramach przygotowań do premiery Twisters opublikowano nową rozmowę z Rodgersem, w której zdradził zaskakującą ciekawostkę. Dotyczy ona furii reżysera Jana De Bonta, która zaowocowała tym, że ekipa postanowiła przestać pracować.

Spielberg uratował Twistera

Według Rodgersa niesławne napady furii Jana De Bonta mogły doprowadzić do zniszczenia Twistera. Wspomina, że pewnego dnia kręcono scenę przy dużym rowie, gdy reżyser popchnął asystenta operatora kamery, który potknął się i do niego wpadł. De Bont podobno miał odmówić przeproszenia mężczyzny za to, co zrobił, więc cała ekipa podjęła decyzję o natychmiastowym przerwaniu prac.

Koordynator kaskaderów opowiada, że następnego dnia przyleciał sam Steven Spielberg, który był producentem wykonawczym widowiska. Zdjęcia kręcono w miejscowości Norman w Oklahomie. Spotkał się z De Bontem na lotnisku, ale noga Spielberga nigdy nie zeszła z samolotu. Jego wizyta nie dotyczyła tylko incydentu z dnia poprzedniego, ale też całego chaosu jakim była ta produkcja.

- Rama się opuściła i Spielberg po niej zszedł, ale nigdy nie postawił nogi na ziemi. Stał tam i zaczął na niego wrzeszczeć. Nigdy nie zszedł z samolotu. Po prostu wydzierał się na niego i co chwilę pokazywał na niego palcem. Nie wiem, co dokładnie mu mówił, ale trwało to jakieś 15 minut i potem wrócił na pokład samolotu. Następnie odleciał.

Variety donosi, że reżyser De Bont nie miał żadnego komentarza do tej sprawy, ale nie zdementował tego wydarzenia. Osoby reprezentujące Spielberga nie odpowiedziały na ich prośbę o komentarz. Po tym zdarzeniu prace zostały od razu wznowione i choć nie obyło się bez kolejnych afer na planie, udało się to sprawniej dokończyć. Takim sposobem Twister stał się jednym z największych hitów lat 90., zbierając 495 mln dolarów w box office przy budżecie 92 mln dolarów.

Sam De Bont wspominał, że była to wycieńczająca fizycznie i psychicznie praca, ale nigdy otwarcie nie odniósł się do różnych historii z chaosem i swoim zachowaniem.