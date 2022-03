Twitch będzie banował za sianie dezinformacji

fot. Twitch

Koniec z tolerowaniem twitchowych streamerów, którzy notorycznie publikują fałszywe informacje. Platforma postanowiła aktywnie zwalczać użytkowników upubliczniających fake newsy, aby ograniczyć ich zasięgi w sieci. Streamerzy, którzy będą regularne prowadzić działania dezinformacyjne, muszą liczyć się z tym, że zostaną odcięci od usługi Amazonu.

Zarząd Twitcha w najnowszym wpisie blogowym uspokaja jednak tych wszystkich, którzy obawiają się, że nowe regulacje wdrożono po to, aby cenzurować niepokornych twórców. Na ban mogą liczyć wyłącznie osoby świadomie wykorzystujące portal bądź swoją popularność do zakłamywania rzeczywistości:

Ta aktualizacja prawdopodobnie nie wpłynie ani na cienie, ani na twoich ulubionych streamerów z Twitcha. Naszym celem jest zablokowanie Twitcha tym użytkownikom, których działalność internetowa skupia się wokół rozprzestrzeniania fałszywych, szkodliwych informacji. Nie będziemy stosować kar w przypadku jednostkowych wystąpień zawierających nieprawdziwe informacji - czytamy na blogu korporacji.

Jak poinformowali przedstawiciele platformy, nowe regulacje dotkną niespełna 100 kanałów, które funkcjonują na Twitchu. Na celowniku znajdą się osoby, które szerzą fake newsy dotyczące m.in. procedur medycznych, rzekomych oszustw wyborczych czy teorii spiskowych, w tym tych promowanych przez społeczności namawiające do przemocy. W komentarzu dla redakcji The Times pracownicy Twitcha poinformowali, że zapisy odnoszą się także do propagandowych rosyjskich kanałów, które dopuszczą się rozpowszechniania fake newsów.

Warto zauważyć, że regulamin pozwala banować nie tylko za to, co dzieje się na platformie. Twitch daje sobie prawo do ukarania twórców również za ich dezinformacyjne działania w innych mediach.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze