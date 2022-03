Google i Meta blokują proputinowskie media

Źródło: Pixabay

Walka z dezinformacją w sieci weszła na nowy poziom. W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę największe firmy technologiczne świata postanowiły ograniczyć dostęp do platform oraz witryn zaangażowanych w propagandowe działania Rosji w sieci. Przedstawiciele Google oraz Meta (dawniej firmy Facebook) zablokowali dostęp do treści RT (Russian Today) oraz Sputnika na terenie Europy.

Zespół Google już pod koniec lutego w odpowiedzi na apel ukraińskich władz nałożył blokadę terytorialną na aplikację mobilną RT News. W jej wyniku Ukraińcy nie mogą pobrać oprogramowania na smartfony, a ci, którzy mają je zainstalowane - nie otrzymują już żadnych aktualizacji treści. Ponadto korporacja wyłączyła monetyzację treści od RT i Sputnika na YouTubie, a w Polsce i Ukrainie zablokowała dostęp do tych kanałów. Był to jednak dopiero wstęp do restrykcji o znacznie szerszym zasięgu. Zespół Google poinformował za pośrednictwem Twittera, że 1 marca 2022 roku kanały RT oraz Sputnik zostały zablokowane w całej Europie:

Kilka godzin wcześniej podobny ruch zapowiedział także Nick Clegg, VP Global Affairs w firmie Meta. W odpowiedzi na prośby wielu rządów firma zdecydowała się zablokować dostęp do wspomnianych kanałów na terenie Europy. Tym samym RT i Sputnik zaprzestały siania propagandowych treści na Facebooku oraz Instagramie:

