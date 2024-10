Twórca komiksów DC o wizycie na planie Supermana. Liga Sprawiedliwości DCU bez Batmana, Supermana i reszty?

Kevin Maguire to artysta, który pracował dla DC Comics. Współtworzył m.in. Justice League International. W rozmowie z Comic Frontier opowiedział o swojej wizycie na planie Supermana w reżyserii Jamesa Gunna. Wielu twórców komiksowych zostało zaproszonych na plan w maju tego roku. James Gunn podzielił się nawet zdjęciem z tej okazji.

Kevin Maguire powiedział:

Ja i wielu innych artystów i twórców zostaliśmy zaproszeni na plan Supermana w maju. Pokazali nam wszystko. Pokazali rzeczy z pre-produkcji, trochę nagranego materiału. Mogłem nawet pospacerować po planie zdjęciowym Fortecy Samotności. Widziałem, jak kręcili tam scenę. Wyczuwam tam wiele inspiracji z JLI.

Zważywszy na to, że stworzył też Strażników Galaktyki i Legion samobójców: The Suicide Squad, to wcale by mnie nie zdziwiło gdyby James Gunn stworzył Ligę Sprawiedliwości bez Batmana, Supermana, Wonder Woman, Zielonej Latarni i Flasha. Byłyby to prędzej jakieś dziwne, mało popularne postaci. Nie sądzę, że przypominałoby to nasze zestawienie. Cieszę się, że to Gunn nad tym pracuje.