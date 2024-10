DCU - ten aktor zagra ważną postać w Creature Commandos, Supermanie i 2. sezonie Peacemakera

Fot. Materiały prasowe

Widzowie powinni oczekiwać, że Frank Grillo pojawi się w co najmniej kilku projektach DCU. Po raz pierwszy zagra Ricka Flaga, Sr. w Creature Commandos i okazuje się, że to będzie dopiero początek.

Teraz James Gunn zdradził, że zobaczymy go również w 2. sezonie Peacemakera. Co jest o tyle ciekawe, że główny bohater serialu (którego gra John Cena) zabił jego syna w filmie The Suicide Squad. A to nie wszystko. Gdy paparazzi zrobili zdjęcia Frankowi Grillo na planie nowego Supermana, Gunn potwierdził w rozmowie z Entertainment Weekly, że Rick Flag, Sr. pojawi się również w solowym filmie Człowieka ze stali.

DCU - James Gunn o roli Franka Grillo

To naprawdę fajna postać, którą Frank kształtował. Wystąpi również w Supermanie i jest niesamowicie ważną częścią Peacemakera. Właściwie jest jedną z głównych postaci w 2. sezonie Peacemakera. Będziemy mieli więc okazję zobaczyć go z różnych perspektyw i przekonać się, że jest skomplikowaną postacią.

Widzimy różne strony jego charakteru. Jest człowiekiem złożonym moralnie. Grillo to ktoś, kogo znam od jakiegoś czasu i od dawna chciałem z nim pracować. Był jedną z pierwszych osób, do których odezwałem się, gdy przejąłem studio, mówiąc: "znajdziemy dla ciebie coś fajnego", a teraz jest wszędzie.

DCU zostało tak skonstruowane, by ta sama osoba grała swoją postać zarówno w produkcjach aktorskich, jak i grach oraz animacjach, ponieważ wszystkie tytuły są ze sobą w jakiś sposób powiązane.

Aktorzy muszą być w stanie pracować w różnych gatunkach, a Frank jest w tym naprawdę dobry. Naprawdę dobrze poradził sobie z elementami komediowymi w Creature Commandos, ale również potrafi uderzyć w poważne tony w Peacemakerze i Supermanie.

