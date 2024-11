Kevin Costner o usunięciu jego postaci z Yellowstone. Wyjaśnia powód odejścia z serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Paramount+

W najnowszym odcinku Yellowstone widzowie mogli się przekonać, jaki los spotkał Johna Duttona, po tym, jak serial opuścił Kevin Costner dla swojego projektu marzeń - Horyzont. Rozdział I. Okazało się, że bohater został zamordowany przez wynajętych ludzi, którzy upozorowali samobójstwo.

Kevin Costner o nowym odcinku Yellowstone

Aktor w rozmowie w programie The Michael Smerconish w stacji SiriusXM skomentował te wydarzenia.

Słyszałem, że to samobójstwo, więc nie mam ochoty spieszyć się z obejrzeniem tego.

Prowadzący dodał, że jego postać nie wydaje się osobą, która popełniłaby samobójstwo. Costner w odpowiedzi odniósł się do scenarzystów.

Cóż, są całkiem inteligentnymi ludźmi. Może to mylący trop. Kto wie? Są bardzo dobrzy. I rozgryzą to.

Kevin Costner o powodach odejścia z Yellowstone

Następnie powiedział, że nie obejrzał tego odcinka, bo nie wiedział, że jest emitowany w niedzielny wieczór. Poza tym był zdziwiony, że wszędzie widział reklamy serialu ze swoją twarzą, pomimo że w sezonie 5B nie wystąpił. Costner został zapytany też o to, dlaczego opuścił serial na rzecz swojej filmowej trylogii. Przyznał, że tak naprawdę nie musiał z niczego rezygnować. Chodziło o kwestie wynikające z umowy, które pozwalały mu na zagranie w obu produkcjach. Jednak wymagało to zrobienia miejsca w harmonogramie, a twórcom Yellowstone nie udało się dotrzymać terminów. Wydawało się, że było to dla nich zbyt trudne, a aktora uważa, że był czas, aby sobie z tym poradzić. Podkreślił ponownie, że to nie on odszedł.

Nie zrezygnowałem z serialu, okej? Miałem kontrakt na wszystkie trzy [pozostałe sezony]. I w ciągu około ośmiu miesięcy negocjowano dwa kolejne rodzaje kontraktów. Nie na moją prośbę, ale na ich prośbę, aby spróbować coś z tym zrobić. Uwzględniłem te dwie dodatkowe rzeczy, które uległy zmianie, a także, gdy ostatecznie chcieli je zmienić po raz trzeci. Ale ponieważ miałem swoje obowiązki do wykonania, czekało na mnie 300 osób, nie mogłem im już pomóc… każdy musi dotrzymywać tego, co mówi, że zrobi. I nie ma znaczenia, w jakim biznesie działasz.

Poniżej możecie zobaczyć zapis wideo rozmowy z aktorem.

Yellowstone - sezon 5B

Yellowstone - 9. odcinek pojawi się 14 listopada na SkyShowtime.