Twórca Rodziny Soprano powraca do telewizji. Stworzy nowy serial dla stacji FX

fot. Getty Images // vulture.com

Rodzina Soprano to jeden z najważniejszych seriali w historii telewizji, który był wielokrotnie nagradzany m.in. statuetkami Emmy czy Złotymi Globami. Opowiadał o szefie mafii Tonym Soprano (James Gandolfini), zmagającym się z atakami paniki, co doprowadza go do zaciągnięcia profesjonalnej porady u psychiatry. Produkcja emitowana była w latach 1999-2007, bijąc w tym czasie rekordy oglądalności.

Twórcą i showrunnerem tego legendarnego serialu był David Chase, który po jego zakończeniu nie zajmował się tworzeniem nowych produkcji dla telewizji. Od tamtego czasu był producentem tylko dwóch filmów, do których również napisał scenariusz - Nie blednie ot tak (2012) oraz Wszyscy święci New Jersey (2021). Ten drugi film to prequel Rodziny Soprano, który Chase chciał wyreżyserować, ale nie był w stanie ze względu na problemy zdrowotne (atak serca).

Serwis Variety poinformował, że Chase powraca do telewizji. Będzie pracować wraz z Hannah Fidell (Nauczycielka) nad projektem rozwijanym dla stacji FX, który dostał już zamówienie na pilotowy odcinek. Nie podano tytułu produkcji, a szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Nowy serial będzie oparty na jednym z wcześniejszych niezrealizowanych scenariuszy Chase'a, którego tymczasową wersję napisała Fidell. W nowym projekcie oboje pełnią rolę współtwórców, współautorów scenariusza oraz producentów wykonawczych.

fot. Barry Wetcher - © MMXII Paramount Vantage, A Division of Paramount Pictures and Indian Paintbrush Productions LLC. All Rights Reserved. Na zdjęciu David Chase.