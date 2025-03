UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że Call of Duty nie porzuci jeszcze poprzedniej generacji konsol i tegoroczna odsłona trafi również na PlayStation 4 i Xboksa One, a więc ponad 10-letnie urządzenia. Taką informację przekazano na profilu CharlieIntel w serwisie X, a autor wpisu powołał się na swoje źródła. Niedługo później doniesienia te potwierdzili również redaktorzy serwisu Insider-Gaming.

Wsparcie dla poprzedniej generacji konsol w 2025 roku to szalona decyzja, ale z tego co słyszeliśmy, gra jest rozwijana także na stare konsole. To może być powód, przez który w Warzone nie może być jednocześnie dwóch dużych map.

Taka decyzja może mieć sens jeśli chodzi o czysto biznesowe podejście. Seria Call of Duty od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga miliony odbiorców, a wielu graczy nadal korzysta ze starszych konsol. W 2024 roku Sony ujawniło, że około 50% wszystkich aktywnych użytkowników gra na PlayStation 4.